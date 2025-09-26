Auto piomba fuori strada e sfonda la vetrina del pub | FOTO e VIDEO

Momenti di paura nella notte sotto i portici di via Saffi, a pochi passi da Porta San Felice. Appena dopo la mezzanotte un’auto è piombata contro la vetrina di un locale da poco inaugurato al civico 1A - Mana Brew Fantasy Pub - danneggiando anche l’area del cantiere del tram nelle vicinanze.A. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

