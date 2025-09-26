Auto in fiamme sull' A2 del Mediterraneo | vigili del fuoco sul posto
Un’auto ha preso fuoco nel primo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, tra gli svincoli di Petina e Polla. Il conducente, accortosi del fumo, è riuscito a mettersi in salvo senza riportare conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
