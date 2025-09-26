Auto da… Leggende alla terza edizione della rievocazione dello Spino

Arezzo, 26 settembre 2025 – Auto da. “Leggende” alla terza edizione della rievocazione dello Spino: 85 modelli che hanno fatto la storia della cronoscalata Sono 85 le vetture che sfileranno sabato 27 e domenica 28 settembre sui 12 chilometri e 500 metri della provinciale 208 nella terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita”. Un parco vetture che riassume alla perfezione la storia della cronoscalata: si va dalle Fiat 500 alle mitiche Alfa Romeo Gta, dalle A112 alle Simca, dalle Lancia Fulvia HF alle grandi rivali Alpine Renault, dalle Porsche fino agli otto modelli garantiti dalla collezione di Attilio Fantini per festeggiare i 50 anni delle Fiat 131 Abarth, non dimenticando Lancia Delta e prototipi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto da… “Leggende” alla terza edizione della rievocazione dello Spino

In questa notizia si parla di: auto - leggende

«Toyota non vuole lasciar andare una delle sue leggende. » La AE86 è una delle auto più iconiche della storia, ma non per la sua potenza — il suo motore si ferma poco sopra i 120 cavalli. Il vero motivo per cui è entrata nel mito sono le imprese di piloti come - facebook.com Vai su Facebook

Tutto pronto per la terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita” - In partenza il campione Giorgio Francia e con Franco Cinelli, Denny Zardo e David Baldi, vincitori in passato della cronoscalata ... arezzonotizie.it scrive

La leggenda di KITT: come la Pontiac Trans Am è diventata l'auto più amata della TV - La Pontiac Firebird Trans Am, protagonista di Supercar, divenne icona pop e fece impennare le vendite grazie al successo della serie TV. Come scrive auto.everyeye.it