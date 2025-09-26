Aurora è scomparsa in Italia l’appello straziato della mamma | Ha solo 12 anni Conto alla rovescia

Momenti di forte apprensione a Lecce per la scomparsa di Aurora, una ragazzina di 12 anni e mezzo di cui non si hanno notizie dalla mattina di ieri.  La madre ha diffuso un appello accorato attraverso i social, chiedendo a chiunque possa avere informazioni di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine. Secondo la prima ricostruzione, l’ultima volta che Aurora è stata vista risale alle 8 del mattino di ieri, nel rione  Santa Rosa. Al momento della sparizione indossava una  felpa nera Adidas,  leggings neri  e  scarpe Nike Air bianche con logo nero. Con sé portava uno  zaino Zero. La ragazzina è alta circa 1,55, ha capelli lisci castano scuro, occhi marroni e porta occhiali con montatura nera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

