Momenti di forte apprensione a Lecce per la scomparsa di Aurora, una ragazzina di 12 anni e mezzo di cui non si hanno notizie dalla mattina di ieri. La madre ha diffuso un appello accorato attraverso i social, chiedendo a chiunque possa avere informazioni di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine. Secondo la prima ricostruzione, l'ultima volta che Aurora è stata vista risale alle 8 del mattino di ieri, nel rione Santa Rosa. Al momento della sparizione indossava una felpa nera Adidas, leggings neri e scarpe Nike Air bianche con logo nero. Con sé portava uno zaino Zero. La ragazzina è alta circa 1,55, ha capelli lisci castano scuro, occhi marroni e porta occhiali con montatura nera.

© Thesocialpost.it - Aurora è scomparsa in Italia, l’appello straziato della mamma: “Ha solo 12 anni”. Conto alla rovescia