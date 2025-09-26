Aurora è scomparsa a Lecce l'appello della mamma | Ha 12 anni forse è a Parma Bolzano o Isernia
La 12enne Aurora è scomparsa dal rione Santa Rosa a Lecce; è stata vista l’ultima volta intorno alle 8 di ieri mattina. La madre ha diffuso un appello sui social, indicando abbigliamento e possibile direzione della figlia. Le autorità chiedono segnalazioni immediate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: aurora - scomparsa
Basket Jesi Academy e Cab Aurora piangono la scomparsa di "Miro" Pergolesi, in Aurora basket per un ventennio dal 1993 al 2013, figura preziosissima per la costruzione e la gestione della Palestra Novelli. Alla moglie Sestilia e alle figlie Donatella, Stefania
Maria Aurora Misciattelli, ad un anno dalla scomparsa una messa nella Torre in sua memoria
Allarme a Lecce: scomparsa Aurora, 12 Anni. La madre lancia un appello: ‘Aiutatemi a ritrovarla’ - Aurora indossava una felpa nera Adidas, leggins neri, Scarpe Nike Air bianche con logo nero, portava uno zaino nero. Riporta leccenews24.it
Lecce, scomparsa una 12enne: ricerche in corso - Ore di apprensione a Lecce per Aurora, 12 anni e mezzo, scomparsa da ieri. Riporta trmtv.it