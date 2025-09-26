Aurora è scomparsa a Lecce l'appello della mamma | Ha 12 anni forse è a Parma Bolzano o Isernia

Fanpage.it | 26 set 2025

La 12enne Aurora è scomparsa dal rione Santa Rosa a Lecce; è stata vista l’ultima volta intorno alle 8 di ieri mattina. La madre ha diffuso un appello sui social, indicando abbigliamento e possibile direzione della figlia. Le autorità chiedono segnalazioni immediate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aurora - scomparsa

aurora 232 scomparsa lecceAllarme a Lecce: scomparsa Aurora, 12 Anni. La madre lancia un appello: ‘Aiutatemi a ritrovarla’ - Aurora indossava una felpa nera Adidas, leggins neri, Scarpe Nike Air bianche con logo nero, portava uno zaino nero. Riporta leccenews24.it

aurora 232 scomparsa lecceLecce, scomparsa una 12enne: ricerche in corso - Ore di apprensione a Lecce per Aurora, 12 anni e mezzo, scomparsa da ieri. Riporta trmtv.it

