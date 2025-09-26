Auriemma analizza il momento del Napoli, sottolineando la solidità del gruppo di Conte e le difficoltà che Milan. Sull’Inter invece.. Ai microfoni di TMW Radio, Raffaele Auriemma, giornalista esperto sulle vicende del Napoli, ha commentato il momento della squadra azzurra, evidenziando i punti di forza e le possibili difficoltà legate alla gestione del gruppo da parte di Antonio Conte. NAPOLI – «Temo solo la gestione del gruppo Napoli. Il Napoli è la squadra più forte del campionato. Non avrebbe mai perso una partita come quella contro la Cremonese in casa del Milan. L’avrebbe giocata male, ma l’avrebbe vinta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Auriemma sicuro sulla corsa scudetto: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato, Milan e Inter…»