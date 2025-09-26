Aurelia chiude lo svincolo Montenero per lavori Anas alla galleria | ecco quando

Da martedì 30 settembre Anas eseguirà i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione della galleria “San Martino”, sulla strada statale 1 “Aurelia” tra gli svincoli di Livorno Sud e Montenero. Per consentire lo svolgimento degli interventi, è necessario il restringimento della carreggiata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

