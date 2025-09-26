Aumento e rimodulazione di tariffa telefonica | come recedere senza penali?
Se l’operatore decide di modificare il contratto, aumentando il canone mensile, il cliente ha diritto di recedere senza penali né costi di disattivazione. Lo stabilisce l’ art. 98-septiesdecies del Codice delle Comunicazioni Elettroniche confermato dal Regolamento AGCOM n. 30723CONS, che impone regole precise su preavvisi e termini. “ L’azienda deve avvisare il cliente almeno 30 giorni prima che scattino le nuove condizioni.” Dal momento in cui arriva la comunicazione, tramite SMS, e-mail o bolletta, si apre una finestra di 60 giorni entro la quale l’utente può sciogliere il contratto o migrare verso un altro operatore senza costi extra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
