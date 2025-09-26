Aumento di capitale Juve ora è ufficiale | sarà proposto agli Azionisti per un importo massimo pari a circa 110 milioni Comunicato del club bianconero

Aumento di capitale Juve, ufficiale: verrà proposto agli Azionisti per un importo massimo di circa 110 milioni. Comunicato del club bianconero. Un’iniezione di liquidità e di fiducia per sostenere il nuovo corso. La Juve si prepara a un nuovo aumento di capitale da un massimo di 110 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di conferire la delega per l’operazione. A sostegno del rafforzamento della struttura patrimoniale e del Piano Strategico, sarà proposto agli Azionisti il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

