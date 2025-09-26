Aumento del seno e lifting ai glutei a 14 anni | morta una ragazza in Messico

Due operazioni fatte senza il consenso del padre, il coma, il decesso L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

aumento del seno e lifting ai glutei a 14 anni morta una ragazza in messico

aumento seno lifting gluteiMuore a 14 anni dopo intervento al seno e lifting ai glutei. «Il papà non sapeva nulla»: ok della mamma e del compagno chirurgo plastico - Una ragazza di 14 nni è morta pochi giorni dopo essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva e lifting dei glutei all'insaputa del padre: il fidanzato e ... Riporta msn.com

