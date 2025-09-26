Un amministratore scrupoloso, corretto, attento ai bisogni dei cittadini. È questo, sul territorio, il ricordo che si ha di Claudio Angelo Mazzola (nella foto), sindaco di Paullo dal 2004 al 2014, scomparso lo scorso agosto, all’età di 69 anni, dopo una lunga malattia. Ora Paullo gli intitolerà l' aula consiliare del Municipio. Così ha deciso il consiglio comunale approvando all’unanimità una mozione in questo senso, presentata da Valentina Chiesa e Daniela Cremonesi. Accompagnata da un applauso, la mozione è stata l’occasione per celebrare la memoria dell’ex primo cittadino, con le sue spiccate qualità di uomo e amministratore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aula consilare intitolata a Claudio Mazzola. L’omaggio all’ex sindaco scomparso