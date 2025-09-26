La terza puntata di X Factor ha segnato la chiusura ufficiale della prima fase del percorso: le audizioni. I talenti saliti sul palco si sono messi alla prova con il calore del pubblico e con il giudizio dei coach, dando il massimo per conquistare i tre fatidici sì che aprono la strada ai Bootcamp. Emozioni, incertezze e qualche inevitabile scontro hanno reso ancora più acceso il compito di chi, da quel tavolo, deve decidere se un sogno può trasformarsi in realtà o restare, almeno per ora, chiuso in un cassetto. Anche in questa terza e ultima tornata di audizioni non sono mancati i colpi di scena: generi diversi, storie sorprendenti e, soprattutto, voci e timbri che restano impressi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Audizioni X Factor 2025, cosa è successo nella terza serata