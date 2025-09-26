Attribuzione delle ore eccedenti e Modelli di decreto per l’as 2025 2026 | standard caso COE e criterio dell’anzianità di servizio in caso di più richiedenti
L’assegnazione delle ore eccedenti, non costituenti cattedra, rappresenta una delle questioni più delicate nella gestione organizzativa delle istituzioni scolastiche, poiché coinvolge direttamente diritti, aspettative e doveri dei docenti e richiama la responsabilità del dirigente scolastico nell’applicazione corretta della normativa vigente. La disciplina di riferimento è delineata dall’art. 22 della L. 4482001, dal DM 1312007, dal . L'articolo Attribuzione delle ore eccedenti e Modelli di decreto per l’a.s. 20252026: standard, caso COE e criterio dell’anzianità di servizio in caso di più richiedenti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: attribuzione - eccedenti
