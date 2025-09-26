Attribuzione degli incarichi dirigenziali all' Asp c' è l' intesa per oltre 700 dipendenti

Firmata l’intesa per la graduazione e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali per oltre settecento dipendenti Asp. A siglare l'accordo è stata la direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento e le sigle sindacali. Il provvedimento riguarda oltre settecento dirigenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it