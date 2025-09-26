Attribuzione degli incarichi dirigenziali all' Asp c' è l' intesa per oltre 700 dipendenti
Firmata l’intesa per la graduazione e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali per oltre settecento dipendenti Asp. A siglare l'accordo è stata la direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento e le sigle sindacali. Il provvedimento riguarda oltre settecento dirigenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: attribuzione - incarichi
Il 10 settembre chiude la selezione per l'attribuzione degli incarichi di #tutorato rivolta agli #studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale per i tre Dipartimenti di Ateneo. L'occasione per mettersi in gioco, accompagnare le nuove matricole nel loro percorso e far - X Vai su X
Operazioni per l’attribuzione degli incarichi annuali dalle graduatorie provinciali Nuove disponibilità aggiornate profilo CS (posti ancora disponibili alle 16,30) - facebook.com Vai su Facebook
Attribuzione incarichi di coordinamento ASP di Messina, la Cisl Fp: “Importante risultato” - La Cisl Funzione Pubblica di Messina esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto all’ASP di Messina, con l’attribuzione degli incarichi di coordinamento che rappresentano un passo signific ... Si legge su blogsicilia.it
Nuovi incarichi dirigenziali: 600 a bando entro dicembre - Il 16% per l’altissima specializzazione, il 35% alte professionalità e consulenze. Riporta lanazione.it