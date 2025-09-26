Attivisti Ultima generazione a Montecitorio per Gaza | irrompono nella piazza bloccati

Periodicodaily.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sei attivisti di Ultima generazione sono entrati in piazza Montecitorio, a Roma, superando i controlli, gridando 'Blocchiamo tutto' e sventolando una bandiera della Palestina. Sono stati subito bloccati dalle forze dell'ordine e portati fuori dai varchi.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attivisti - ultima

Ultima Generazione: assolti i 5 attivisti incollati all'opera di Boccioni

Lite tra Fedez e Ultima Generazione: il rapper difende i jet privati, gli attivisti si indignano sui social: «La tua è mera retorica del c**zo» – Il video

Attivisti di Ultima Generazione macchiano di sangue il consolato per la Palestina

Attivisti Ultima generazione a Montecitorio per Gaza: irrompono nella piazza, bloccati - (Adnkronos) – Sei attivisti di Ultima generazione sono entrati in piazza Montecitorio, a Roma, superando i controlli, gridando ‘Blocchiamo tutto’ e sventolando una bandiera della Palestina. pianetagenoa1893.net scrive

Attacco alla Flotilla: manifestazione in Piazza Montecitorio - Il 24 settembre attivisti si sono radunati davanti alla Camera dei Deputati contro l’attacco alla Flotilla avvenuto durante la notte. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Attivisti Ultima Generazione Montecitorio