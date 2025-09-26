Attivisti Ultima generazione a Montecitorio per Gaza | irrompono nella piazza bloccati

(Adnkronos) – Sei attivisti di Ultima generazione sono entrati in piazza Montecitorio, a Roma, superando i controlli, gridando 'Blocchiamo tutto' e sventolando una bandiera della Palestina. Sono stati subito bloccati dalle forze dell'ordine e portati fuori dai varchi. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

