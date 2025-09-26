Attivisti pro Palestina nell'aeroporto di Capodichino No a sionisti in vacanza Nessuna ripercussione sui voli
Manifestazione pro Palestina nell'aeroporto di Napoli: attivisti hanno protestato contro l'arrivo in Italia di soldati dell'esercito Israeliano; non ci sono state ripercussioni sul traffico aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
la Repubblica. . Alcune barchette di carta con i colori della Palestina sono state fatte galleggiare nella fontana di Trevi da studenti e attivisti, che chiedono al governo Meloni una presa di posizione contro il genocidio a Gaza. La protesta romana arriva dopo i n - facebook.com Vai su Facebook
Gli attivisti pro-Palestina della Global Sumud Flotilla hanno pubblicato su X un nuovo filmato che mostra l'imbarcazione principale, la "Family Boat", mentre viene colpita da un oggetto infuocato caduto dal cielo e innescare un incendio. - X Vai su X
Attivisti pro Pal in aeroporto: no a sionisti in vacanza - Attivisti pro Palestina questa mattina si sono recati all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, con le bandiere della Palestina, mentre atterrava nello scalo cittadino "l'ennesimo volo battente bandiera ... Secondo ilroma.net
Flottiglia pro-Palestina continua la sua missione nonostante gli attacchi - Attivisti determinati a raggiungere Gaza nonostante gli attacchi subiti dalla loro flotta. Si legge su notizie.it