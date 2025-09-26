Atti vandalici contro il monumento e la piazza dedicati al maresciallo Marino Di Resta FOTO

Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre alcuni teppisti hanno oltraggiato il monumento e la piazza dedicati al maresciallo dei carabinieri Marino Di Resta.È quanto segnala un residente di via Luigi Polacchi lamentando gli atti vandalici commessi di notte.Sempre il residente racconta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

