Non solo il controverso aspetto politico, in cui la volontà propagandistica è apparsa predominante, se non esclusiva, rispetto ai proclamati intenti umanitari. La missione della Flotilla su Gaza potrebbe avere anche risvolti penali molto pesanti. L’articolo 244 del Codice penale prevede, infatti, che «chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo». Cosa dice il Codice penale sugli “Atti ostili verso uno Stato estero”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Atti ostili verso uno Stato estero”: cosa dice il Codice penale e perché la Flotilla è a rischio. Qualche pm indagherà?