YouTube si trova ancora una volta al centro di una tempesta mediatica, dopo aver tentato di estendere un ramo d’ulivo a una parte dei suoi creatori precedentemente banditi. Quella che doveva essere un’apertura verso un’opportunità di reintegro si è rapidamente trasformata in un vero e proprio campo di battaglia, con reazioni furiose da parte dell’ala “Online Right” e un’immediata controversia che sta mettendo a dura prova la piattaforma. La vicenda ha avuto inizio quando YouTube, di proprietà di Alphabet, ha annunciato un piano per offrire una possibilità di reintegro ad alcuni utenti che erano stati precedentemente allontanati dalla piattaforma per aver diffuso disinformazione sulla pandemia di COVID-19 e sulle elezioni presidenziali del 2020. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Attenzione, YouTube potrebbe bannarti come questi utenti: cosa sta succedendo?