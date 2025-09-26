Attento Napoli guanto di sfida dal Milan | avviso che non lascia dubbi

Per il Napoli è arrivato un avviso importate da parte del Milan. Per il Napoli campione d’Italia è arrivato il momento dalla prima sfida ‘scudetto’ della stagione. Gli uomini di Antonio Conte sono attesi domenica sera dal big match contro il Milan guidato da Massimiliano Allegri. I rossoneri, dopo il ko rimediato nel primo turno di campionato contro la Cremonese, hanno sia vinto che convinto nelle tre gare successive. Nell’ambiente Milan, dunque, c’è molto entusiasmo. A dimostrazione di ciò sono arrivate delle dichiarazioni che non lasciano dubbi. Milan-Napoli, le dichiarazioni di un rossonero sono nette. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Attento Napoli, guanto di sfida dal Milan: avviso che non lascia dubbi

In questa notizia si parla di: attento - napoli

Attento Napoli, nuova beffa dalla Premier: il colpo può sfumare

Attento, così ti metti contro tutta Napoli: Insigne tratta con i rivali di sempre | Accordo ad un passo

Caressa è sicuro: “Champions al Napoli? Nulla è impossibile. Conte deve stare attento a un aspetto”

Non sempre ci sarà Mazzoleni a salvare il Napoli. Conte stia attento ad Allegri e risolva il pasticcio De Bruyne-McTominay Senza il belga, lo scozzese è arrivato 18esimo al Pallone d'oro. Con lui, è sparito. Il Napoli oggi è una squadra di potere (parola che i na - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo-Napoli diretta: segui la sfida di Serie A live - Anche Boloca, centrocampista del Sassuolo, e il terzino azzurro Olivera hanno parlato dell'imminente partita a Dazn. Come scrive corrieredellosport.it

Napoli, Conte: "Sfida con Allegri? È tutti contro tutti in questo campionato" - Il Napoli ha iniziato il campionato con tre punti e i gol dei suoi leader a metà campo: McTominay e De Bruyne. Secondo corrieredellosport.it