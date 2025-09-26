Attacco a Lautaro dalla tribuna Chivu sbotta | la reazione rabbiosa del mister

Calciomercato.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’argentino è stato criticato in maniera diretta dai tifosi e l’allenatore nerazzurro non ci ha visto più, rispondendo per le rime L’Inter sta vivendo il primo tour de force stagionale, con l’inizio anche delle coppe europee. Un test anche per Chivu, che esordisce in campo internazionale da allenatore con il calendario che impone di giocare ogni 3-4 giorni. Lo aveva già fatto nella Primavera, con la Youth League, ma questo è chiaramente tutto un altro mestiere. Cristian Chivu (LaPresse) – calciomercato.it Domani sera i nerazzurri sono attesi dalla trasferta insidiosa di Cagliari che è addirittura sopra in classifica visto il buonissimo inizio di stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

attacco a lautaro dalla tribuna chivu sbotta la reazione rabbiosa del mister

© Calciomercato.it - Attacco a Lautaro dalla tribuna, Chivu sbotta: la reazione rabbiosa del mister

In questa notizia si parla di: lautaro - tribuna

attacco lautaro tribuna chivuTifoso contro Lautaro in allenamento: "Segna anche domenica!". Chivu lo difende - Mercoledi il tecnico ha interrotto la sessione per rispondere a una critica di un supporter nerazzurro nei confronti dell'argentino ... Segnala msn.com

Inter, Chivu non le manda a dire. Le urla alla tribuna: “Rispettateci” - Non voglio sentire la domenica o altre cose ". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Attacco Lautaro Tribuna Chivu