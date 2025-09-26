Attacco a Cerno Solidarietà da Gasparri FI | Pro-Pal vogliono zittire la stampa
: “Solidarietà a Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, sotto attacco per aver semplicemente esercitato il diritto e dovere di informare". Il gesto arriva da Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia al Senato dopo l'inchiesta del nostro giornale riguardo i collegamenti tra Hamas e la Global Sumud Flotilla. "È inaccettabile che venga colpito da insulti e intimidazioni da parte di chi tenta di zittire il dissenso con etichette ideologiche arrivando a definirlo un ‘sionista pericoloso'. La libertà di stampa non si piegherà davanti a gruppetti estremisti pro-Pal che seminano caos, odio e violenza nelle nostre strade”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: cerno - solidariet
Giù la maschera. La giornalista de La Stampa, Francesca Del Vecchio, è stata allontanata dalla Flotilla colpevole di aver mostrato chi sono in realtà questi pacifisti chic. La nostra solidarietà a lei, a Cerno e alla redazione de il Tempo. - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, Gasparri (FI): Attacco? "Gli aiuti non si improvvisano" - Anche l’Unione Europea ha detto che iniziative mosse da buoni intenti ma organizzati in una certa maniera ... Lo riporta notizie.tiscali.it
Ennesimo attacco a Il Tempo, insulti per la domanda su Hannoun. Cerno: "Un altro amichetto di Hamas?" - Arriva un altro attacco al Tempo: insulti per la domanda rivolta alla relatrice speciale Onu Francesca Albanese durante l'evento organizzato da Avs in Senato. iltempo.it scrive