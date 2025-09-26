Attacco a Cerno Solidarietà da Gasparri FI | Pro-Pal vogliono zittire la stampa

   : “Solidarietà a Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, sotto attacco per aver semplicemente esercitato il diritto e dovere di informare". Il gesto arriva da Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia al Senato dopo l'inchiesta del nostro giornale riguardo i collegamenti tra Hamas e la Global Sumud Flotilla. "È inaccettabile che venga colpito da insulti e intimidazioni da parte di chi tenta di zittire il dissenso con etichette ideologiche arrivando a definirlo un ‘sionista pericoloso'. La libertà di stampa non si piegherà davanti a gruppetti estremisti pro-Pal che seminano caos, odio e violenza nelle nostre strade”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

