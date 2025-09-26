Attacchi alla Global Sumun Flotilla presidio permanente della Cgil sotto la Prefettura

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025

Stato d'agitazione e presidio permanente, a partire dalla tarda mattinata, davanti la Prefettura di Agrigento, della Cgil. Una decisione presa dopo i gravissimi eventi che hanno colpito la Global Sumun Flotilla, che, per ben due volte, è stata oggetto di attacchi con droni riconducibili al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

