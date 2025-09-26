Attacchi alla Global Sumun Flotilla presidio permanente della Cgil sotto la Prefettura

Stato d'agitazione e presidio permanente, a partire dalla tarda mattinata, davanti la Prefettura di Agrigento, della Cgil. Una decisione presa dopo i gravissimi eventi che hanno colpito la Global Sumun Flotilla, che, per ben due volte, è stata oggetto di attacchi con droni riconducibili al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla a Siracusa: “Pronti a partire, gli attacchi non ci spaventano”

Global Sumud Flotilla, due nuovi attacchi con i droni: «Bombe sonore e spray urticante». Tajani: «Israele li tuteli»

Israele, la guerra a Gaza in diretta: nella notte ripetuti attacchi alla Global Sumud Flotilla, danni alle barche

Il ministro della Difesa Guido Crosetto condanna gli ultimi attacchi alla Global Sumud Flotilla ? https://shorturl.at/1sPxB - facebook.com Vai su Facebook

Global Sumud Flotilla, gli attacchi subìti e cosa potrebbe accadere se arrivasse a Gaza - X Vai su X

Nazioni Unite e Unione europea condannano gli attacchi alla Global sumud flotilla - Il 24 settembre le Nazioni Unite e l’Unione europea hanno condannato un attacco notturno con i droni, avvenuto al largo della Grecia, contro la Global sumud flotilla, diretta nella Striscia di Gaza co ... Si legge su internazionale.it

Global Sumud Flotilla, chi c'è dietro l'attacco? I droni, il motoscafo e il report degli 007 italiani - Un dossier riservato dei servizi segreti italiani, consegnato a Palazzo Chigi, tenta di chiarire le responsabilità dietro gli attacchi con droni che hanno colpito la Global Sumud ... Segnala msn.com