Attacchi alla Global Sumud Flottilla nuova manifestazione in città | Difendiamo la missione

26 set 2025

Una nuova manifestazione è in arrivo a Ravenna dopo gli attacchi tramite droni nei confronti della Global Sumud Flotilla. L'appuntamento è in programma per domenica, quando in piazza del Popolo si terrà un presidio (dalle 10 alle 18), sull'onda della mobilitazione lanciata dall'Unione Sindacale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

