Attacchi alla Global Sumud Flotilla | Pronti allo sciopero generale
La Cgil condanna gli ennesimi e gravissimi attacchi avvenuti l’altra notte nei confronti della Global Sumud Flotilla in viaggio per consegnare gli aiuti umanitari a Gaza, dove continuano a consumarsi inaccettabili crimini nei confronti della popolazione civile. “Alla luce degli ultimi avvenimenti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: attacchi - global
Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla a Siracusa: “Pronti a partire, gli attacchi non ci spaventano”
Global Sumud Flotilla, due nuovi attacchi con i droni: «Bombe sonore e spray urticante». Tajani: «Israele li tuteli»
Israele, la guerra a Gaza in diretta: nella notte ripetuti attacchi alla Global Sumud Flotilla, danni alle barche
Global Sumud Flotilla, gli attacchi subìti e cosa potrebbe accadere se arrivasse a Gaza - X Vai su X
Italia Viva. . In diretta dal Senato l'intervento di Enrico Borghi sull'informativa urgente del Governo in ordine agli attacchi occorsi a danno della Global Sumud Flotilla e all'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, chi c'è dietro l'attacco? I droni, il motoscafo e il report degli 007 italiani - Un dossier riservato dei servizi segreti italiani, consegnato a Palazzo Chigi, tenta di chiarire le responsabilità dietro gli attacchi con droni ... Riporta msn.com
Cosa possono fare le navi militari inviate a tutela della Flotilla in caso di attacchi: cosa dicono le norme - Il ministro della Difesa Crosetto ha inviato due navi militari, prima la Fasan e poi la Alpino, a tutela degli italiani in navigazione con la Global Sumud ... Lo riporta fanpage.it