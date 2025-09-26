Attacchi alla Flotilla i sindaci della Città Metropolitana di Bari a Giorgia Meloni | Serve intervento per garantire sicurezza
Il Sindaco della Città metropolitana di Bari, Vito Leccese, insieme ai suoi colleghi dei 40 Comuni del territorio, ha scritto una lettera alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per esprimere la “crescente e profonda preoccupazione riguardo alla grave situazione che sta vivendo la Global. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: attacchi - flotilla
Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla a Siracusa: “Pronti a partire, gli attacchi non ci spaventano”
Perché il governo Meloni ha l’obbligo di proteggere gli italiani a bordo della Flotilla dagli attacchi
Palestina, Firenze ancora in piazza: "Al fianco della Sumud Flotilla dopo i vili attacchi" / FOTO
Il ministro della Difesa Guido Crosetto condanna gli ultimi attacchi alla Global Sumud Flotilla ? https://shorturl.at/1sPxB - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, gli attacchi subìti e cosa potrebbe accadere se arrivasse a Gaza - X Vai su X
Flotilla, 2° attacco nelle acque tunisine. Attivisti: “Un altro drone, proseguiamo per rompere l’assedio illegale di Israele” - Dopo il caso della nave ammiraglia Familia Madeira, la Global Sumud Flotilla denuncia un nuovo attacco contro un’altra sua imbarcazione, sempre in acque tunisine. Segnala ilfattoquotidiano.it
Flotilla, secondo attacco. Freelance barese a bordo: «Tanta paura, ma uniti» - Global Sumud Flottilla sotto attacco: martedì scorso il primo attacco con i droni, diretto contro l'ammiraglia, la Family. Da quotidianodipuglia.it