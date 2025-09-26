ATP Tokyo 2025 | Fritz vince il match del giorno con Borges avanti Korda e Vukic

Nell’attesa del match tra Casper Ruud e Matteo Berrettini, con un certo tipo di retrogusto per il romano perché era il norvegese l’avversario dei momenti che, a Roma, hanno segnato una stagione, andiamo a ripercorrere quanto accaduto precedentemente a Tokyo. Solo partite in due set, ma di una di esse c’è da parlare. Innanzitutto la parte alta: il vincitore tra Ruud e Berrettini se la vedrà con Aleksandar Vukic. L’australiano, partito dalle qualificazioni, riesce a non avere troppi problemi con il tedesco Daniel Altmaier, sconfitto per 6-4 6-2 senza molti complimenti e senza neppure che vi siano chissà quali problemi (in sostanza, pur con alcuni game particolarmente lottati nessuna palla break concessa). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Tokyo 2025: Fritz vince il match del giorno con Borges, avanti Korda e Vukic

