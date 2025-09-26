Atp Tokyo 2025 Berrettini eliminato Alcaraz non si allena
Matteo Berrettini esce di scena al secondo turno dell’Atp Tokyo 2025, in corso su campi in cemento. Il tennista azzurro ha perso in due set, con il punteggio di 7-6 (4), 6-2 in un’ora e 39? di gioco, contro il norvegese Casper Ruud, numero 12 del ranking Atp. Ai quarti Ruud affronterà l’australiano Aleksandar Vukic. Alcaraz cancella l’allenamento: ecco perché. Intanto, a ventiquattr’ore dall’ infortunio rimediato alla caviglia sinistra nel corso del suo esordio nell’Atp 500 di Tokyo, Carlos Alcaraz ha deciso di restare a riposo questo venerdì cancellando la sua sessione di allenamento prevista per le 11 in vista del match di secondo turno contro il belga Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Atp Tokyo - Un buonissimo Matteo Berrettini dura solo un set. Ruud avanza ai quarti - break il primo parziale e paga lo sforzo fisico con un secondo set in grande sofferenza ... Come scrive tennisworlditalia.com
Berrettini all'Atp di Tokyo 2025 si arrende a Ruud in 2 set - 12 del mondo Casper Ruud, resiste punto a punto e perde il primo set al tiebreak, ma cede nel secondo per 2- Riporta corriere.it