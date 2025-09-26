Atp Pechino quando gioca Sinner contro Atmane | Orario e dove vederlo in tv
Archiviata la vittoria contro Marin Cilic al primo turno con un doppio 6-2, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il secondo turno del China Open a Pechino: sfiderà Terence Atmane, francese mancino che ha già affrontato (e battuto) lo scorso mese in semifinale a Cincinnati. Una sfida sulla carta agevole per Sinner, ma da prendere con le pinze come ha rivelato lui stesso nei giorni scorsi: “Nei primi turni le partite sono tutte difficili”. Nella passata edizione Sinner perse in finale contro Carlos Alcaraz, che quest’anno ha deciso di giocare un 500 sempre in Asia, ma in Giappone, a Tokyo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
