Gli incontri che completano il primo turno caratterizzano il venerdì del torneo ATP 500 di Pechino. Rispettano il pronostico favorevole e accedono agli ottavi di finale il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due, l’australiano Alex de Minaur e il ceco Jakub Mensik. L’Italia chiude la giornata con le vittorie di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Lorenzo Musetti, testa di serie numero quattro, inizia il suo cammino con una bella battaglia. Il toscano riesce ad aver ragione di Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(3) 6-7(4) 6-4 in due ore e ventisette minuti e conquista il secondo successo consecutivo sul francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Pechino 2025, Zverev, de Minaur e Mensik approdano agli ottavi