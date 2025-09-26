ATP Pechino 2025 Zverev de Minaur e Mensik approdano agli ottavi
Gli incontri che completano il primo turno caratterizzano il venerdì del torneo ATP 500 di Pechino. Rispettano il pronostico favorevole e accedono agli ottavi di finale il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due, l’australiano Alex de Minaur e il ceco Jakub Mensik. L’Italia chiude la giornata con le vittorie di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Lorenzo Musetti, testa di serie numero quattro, inizia il suo cammino con una bella battaglia. Il toscano riesce ad aver ragione di Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(3) 6-7(4) 6-4 in due ore e ventisette minuti e conquista il secondo successo consecutivo sul francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atp Pechino - Musetti rialza la testa e batte Perricard. Zverev elimina Sonego - La delusione per la finale persa a Chengdu sprecando due match point; il poco tempo a disposizione per adattarsi alle condizioni di gioco di Pechino; le caratteristiche di Giovanni Mpetshi Perricard, ... Come scrive tennisworlditalia.com