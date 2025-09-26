Atp Pechino 2025 Musetti e Cobolli passano al secondo turno

Vittorie per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli all’esordio all’Atp Pechino 2025, dove anche Jannik Sinner ha superato il primo turno. Musetti supera in tre set il francese Giovanni Mpetshi Perricard all’esordio dell’Atp 500 di Pechino, che si disputa su campi in cemento. Il tennista azzurro, numero nove al mondo, ha vinto con il punteggio di 7-6 (3), 6-7 (4), 6-4 in due ore e 27? di gioco e affronterà adesso agli ottavi un altro giocatore transalpino, il 37enne Adrian Mannarino. Cobolli batte Rublev e vola al 2° turno. Flavio Cobolli (25 Atp) batte 7-6(3), 6-3 Andrey Rublev, l’attuale n. 14 al mondo, (sesta testa di serie a Pechino), e firma la seconda vittoria su un Top 20 sul cemento nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

