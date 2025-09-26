ATP Pechino 2025 Lorenzo Musetti piega in tre set Giovanni Mpetshi Perricard ed approda agli ottavi
Lorenzo Musetti fatica ma piega in tre set il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard all’esordio del torneo ATP 500 di Pechino: l’azzurro, numero 4 del seeding, si impone per 7-6 (3) 6-7 (4) 6-4 in due ore e 27 minuti di gioco, ed agli ottavi affronterà un altro francese, il qualificato Adrian Mannarino. Nel primo set l’azzurro sciupa due palle break consecutive nel terzo game, ma nel settimo Musetti, che si ritrova ancora sul 15-40 in risposta, alla seconda occasione strappa il servizio all’avversario. L’italiano deve cancellare due opportunità per l’immediato controbreak, ma si salva, invece nel decimo game non riesce a tenere la battuta per incamerare il set e viene riacciuffato sul 5-5. 🔗 Leggi su Oasport.it
