Atp Pechino 2025 il montepremi | quanto guadagnano i giocatori

Tappa asiatica per i maestri del tennis. Giovedì 25 settembre è iniziato infatti il China Open, Atp 500 in programma a Pechino. Campione in carica è Carlos Alcaraz, che nella finale del 2024 ha sconfitto in tre set Jannik Sinner: quest’anno, tuttavia, lo spagnolo non difenderà il titolo, in quanto ha deciso di volare a Tokyo e cambiare il suo programma stagionale. Presente invece l’altoatesino, ai nastri di partenza da favorito per il trionfo. In caso di successo, riceverebbe 500 punti in classifica oltre a un ricco assegno da poco più di 750 mila dollari. Gli organizzatori hanno messo in palio un montepremi da 3,7 milioni, da suddividere nei vari turni anche con il tabellone del doppio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

