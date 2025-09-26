ATP Pechino 2025 Bolelli Vavassori eliminati all’esordio | erano i campioni in carica

Si rivela letale l’esordio per i campioni in carica nel torneo di doppio maschile dell’ATP 500 di Pechino: gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, escono di scena al primo turno, venendo sconfitti dal transalpino Benjamin Bonzi e dal neerlandese Tallon Griekspoor, che si impongono con il punteggio di 7-5 6-3 ed ai quarti se la vedranno con i francesi Fabien Reboul e Sadio Doumbia. Nel primo set gli azzurri partono meglio, ottenendo il break al punto decisivo, confermando lo strappo e portandosi rapidamente sul 2-0. La coppia italiana difende il margine anche nel quarto e nel sesto game, poi però nell’ottavo finisce sotto 0-40, concedendo 4 palle per il controbreak, che si concretizza alla terza occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it

