ATP 500 Tokyo un buon Berrettini non basta | Ruud vince e va ai quarti
Il secondo ritorno di Matteo Berrettini si ferma dopo due partite. L’italiano perde agli ottavi contro Casper Ruud e saluta il 500 di Tokyo. Niente da fare per Matteo Berrettini. L’italiano, rientrato prima a Hangzhou e ora a Tokyo dopo diverso tempo a causa di vari guai fisici, non è riuscito a bissare l’ottimo successo all’esordio contro Jaume Munar (6-4, 6-2). L’avversario era molto complicato, ovvero il n°4 del tabellone Casper Ruud, e dunque l’uscita anzitempo dal torneo non è assolutamente vista come un fallimento, considerato anche che l’azzurro ha lottato fino all’ultimo per provare a fare bene, dando il massimo. 🔗 Leggi su Sportface.it
