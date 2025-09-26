ATP 500 Pechino Cobolli show | batte Rublev in due set
Atp 500 Pechino, che show di Cobolli: il tennista romano batte in due set Rublev e vola agli ottavi di finale del torneo cinese Flavio Cobolli ha esordito con vittoria nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Una vittoria arrivata in poco meno di due ore di gioco (1 ora e 53? per la precisione) contro un avversario di livello, il numero 14 del ranking Andrey Rublev. Eppure Cobolli, che ha vinto con il punteggio di 7-6 (3), 6-3, in entrambi i set è stato costretto a recuperare sotto di un break. Una prova di spessore da parte di Cobolli che ha conquistato così l’accesso agli ottavi di finale del torneo cinese. 🔗 Leggi su Sportface.it
