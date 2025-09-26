Atletica non solo Doualla ai Campionati Societari allievi | Inzoli e tante promesse per le ultime gare
La stagione della grande atletica su pista si chiuderà nel weekend del 27-28 settembre, quando a Modena andrà in scena la Finale Oro dei Campionati di Società riservati agli allievi. In terra emiliana si assegneranno gli scudetti under 18, alla presenza di diversi talenti del panorama tricolore. Già detto del ritorno in scena della 15enne Kelly Doualla, che si cimenterà nel salto in lungo (personale di 6.42 metri) a un mese e mezzo di distanza dal trionfo sui 100 metri agli Europei Under 20, bisognerà tenere in considerazione anche altri nomi molto interessante. Margherita Castellani, che insieme a Doualla ha fatto parte della 4×100 capace di imporsi nella rassegna continentale di categoria, si cimenterà sui 200 e i 400 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it
