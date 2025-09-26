Atletica la portacolori della società stracarrara protagonista ai nazionali disputati a cernusco SUL naviglio Sara Fregosi si laurea campionessa italiana Csi nel lancio del vortex e nel thriatlon

La giovane e talentuosa Sara Fregosi ha conquistato ben due titoli italiani ai campionati nazionali Csi di Atletica Leggera su pista che si sono svolti nel centro sportivo “Ermanno Zacchetti“ di Cernusco sul Naviglio. L’atleta massese, classe 2014, ha vinto la medaglia d’oro della categoria Esordienti sia nel lancio del vortex che nel triathlon. Allenata con grande competenza e passione nella Stracarrara, Sara Fregosi ha portato alla ribalta il team apuano che ha saputo motivarla e aiutarla in un sensibile processo di miglioramento tecnico. Nel lancio del vortex la Fregosi ha raggiunto la ragguardevole misura di 34,40 metri, suo record personale, che l’ha portata a scalzare le 47 rivali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

