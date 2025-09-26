Atletica il mezzofondista di 17 anni ha percorso su strada 5 chilometri in 14’56’’ migliore crono Alessandri è il più veloce in Italia E Vanossi vola nei 1.200 siepi

La Virtus Emilsider festeggia un altro fine settimana ricco di traguardi prestigiosi confermandosi protagonista nel panorama dell’ atletica giovanile. Nella gara su strada Barroccia, svoltasi a Sant’Angelo di Gatteo, il diciassettenne Achille Alessandri con 14’56 ha stabilito la migliore prestazione italiana allievi sui 5 km, un risultato che consacra Achille tra i talenti più promettenti del mezzofondo nazionale giovanile. Ai campionati regionali cadetti, andati in scena a Piacenza, la Virtus ha conquistato ben tre titoli regionali grazie alle eccellenti prove di Matilde Brunetti nel lancio del peso con la misura di 11,29 metri, Marta Tarozzi nel salto in lungo con la misura di 5,33 metri a cui si aggiunge l’argento anche negli 80 piani, Davide Vanossi nei 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

