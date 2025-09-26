Atalanta i convocati per la Juventus | tornano Ederson e De Ketelaere Out Hien

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventuno i calciatori convocati da Juric in vista del match contro i bianconeri: sei i giocatori assenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta i convocati per la juventus tornano ederson e de ketelaere out hien

© Gazzetta.it - Atalanta, i convocati per la Juventus: tornano Ederson e De Ketelaere. Out Hien

In questa notizia si parla di: atalanta - convocati

Atalanta, i convocati per l’amichevole con il Lipsia. Torna Scamacca

Convocati Atalanta, le scelte di Ivan Juric in vista della preparazione stagionale a Zingonia. La lista completa

Atalanta, i convocati per il ritiro: ci sono Godfrey, Bakker e Touré

atalanta convocati juventus tornanoAtalanta, i convocati per la Juventus: tornano Ederson e De Ketelaere. Out Hien - Dopo il pesante successo dello scorso turno, contro il Torino, l' Atalanta si appresta tornare in campo per la 5ª giornata di Serie A. Scrive gazzetta.it

atalanta convocati juventus tornanoConvocati Atalanta per la Juve: 6 assenti per Juric, ma tornano due big. La decisione ufficiale su De Ketelaere ed Ederson, ecco la lista per il match contro i bianconeri - Convocati Atalanta per la Juve: la lista ufficiale di Ivan Juric per il big match dell’Allianz Stadium. Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Convocati Juventus Tornano