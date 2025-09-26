Il giorno libero che Juric ha concesso ai suoi ragazzi martedì, Honest Ahanor lo ha trascorso a Genova, casa sua, sui campetti in cui ha mosso i primi passi. Perché si torna sempre dove si è stati bene. Oggi il suo presente dice Bergamo, Atalanta. E se alza la testa, all’orizzonte vede una sfida a cinque stelle contro la Juventus. Quella stessa Juventus contro cui ha fatto il suo esordio in Serie A praticamente un anno esatto prima: 28 settembre 2024. Stavolta si gioca il 27, ma la sostanza non cambia. Ciò che è cambiata è la realtà intorno al ragazzo classe 2008: ha sulle spalle un trasferimento da 20 milioni di euro di cui non sembra sentire affatto il peso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Atalanta, emergenza difesa: scocca l’ora di Ahanor, è la sua grande occasione