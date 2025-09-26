Atalanta De Ketelaere ed Ederson a Torino contro la Juve | il belga dal 1’

Ecodibergamo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Cdk e il brasiliano sono tra i 21 convocati per la gara di sabato 27 (alle 18) contro i bianconeri. In attacco in lizza anche Samardzic, ballottaggio Sulemana-Lookman. In difesa confermato Ahanor, Pasalic in mediana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

