Aston Villa-Bologna 1-0 le pagelle
2025-09-25 21:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Serata difficile per il Bologna in Inghilterra: come un anno fa decide una rete di McGinn. I rossoblù vanno troppo sotto ritmo nel primo tempo, anche se negli ultimi 20 minuti hanno avuto due chance per il pareggio. PAGELLE ASTON VILLA. Bizot 6,5 Inoperoso a lungo, mette i pugni su Vitik nel finale. Cash 6 Spende il giallo su Cambiaghi, alla fine regge l’urto. Konsa 6,5 Battaglia con Castro, esce spesso vincitore. Torres 6,5 Più pulito di Konsa, controlla bene gli attaccanti rossoblù Maatsen 6 Bernardeschi non lo impensierisce, Orsolini sì ed Emery mette subito Digne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: aston - villa
Calciomercato Inter LIVE: l’Aston Villa su Bisseck, iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray, ufficiale l’arrivo di Bonny!
Aston Villa ha invitato a firmare Bilal El Khanannous quest’estate
Lucas Digne ha intenzione di tenere conferenze contrattuali con Aston Villa “presto”
Aston Villa-Bologna, Skorupski: "Per parare il rigore ho ballato come il Dibu". VIDEO #SkySport #Bologna #SkyUEL #Skorupski - X Vai su X
Europa League. Una bella prestazione ma non basta: il Bologna sconfitto 1-0 in casa dell'Aston Villa. Da segnalare uno Skorupski in grande forma, neutralizza anche un rigore https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima Vai su Facebook
Aston Villa-Bologna 1-0: video, gol e highlights - Come nella scorsa stagione in Champions, il Bologna perde anche in Europa League contro l’Aston Villa a Birmingham. Si legge su sport.sky.it
Bologna, l’assedio finale e Skorupski non bastano: l’Aston Villa vince 1-0 - Skorupski salva gli emiliani dal doppio svantaggio neutralizzando un rigore a Watkins ... Segnala tuttosport.com