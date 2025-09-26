Asteroide 2024 YR4 | il rischio di un impatto con la luna e l’idea della bomba atomica per evitarlo

Dayitalianews.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il pericolo non per la Terra, ma per la Luna. Il rischio che l’asteroide colpisca la Terra è ormai scampato, ma resta una probabilità non trascurabile — circa il 4% — che 2024 YR4 impatti la Luna nel 2032. Con un diametro stimato di 60 metri, l’oggetto è abbastanza grande da generare una scia di detriti in orbita lunare: senza l’effetto protettivo di un’atmosfera e con la gravità lunare più debole, un impatto potrebbe riempire l’orbita terrestre di frammenti, mettere a rischio satelliti in attività e rappresentare una minaccia anche per la Stazione Spaziale Internazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

asteroide 2024 yr4 il rischio di un impatto con la luna e l8217idea della bomba atomica per evitarlo

© Dayitalianews.com - Asteroide 2024 YR4: il rischio di un impatto con la luna e l’idea della bomba atomica per evitarlo

In questa notizia si parla di: asteroide - rischio

L’asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto: la missione Hayabusa2 è a rischio?

asteroide 2024 yr4 rischioUn bombardamento nucleare per eliminare la minaccia dell’asteroide 2024 YR4: lo studio della NASA - Un team di ricerca guidato da scienziati della NASA ha proposto vari metodi per eliminare la minaccia dell'asteroide 2024 YR4 ... Lo riporta fanpage.it

Forse dovremo tirare una bomba atomica contro un asteroide per evitare che colpisca la Luna - L’asteroide 2024 YR4 potrebbe scontrarsi con la Luna creando detriti pericolosi per i satelliti e la Stazione spaziale internazionale. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Asteroide 2024 Yr4 Rischio