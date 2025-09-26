Asteroide 2024 YR4 | il rischio di un impatto con la luna e l’idea della bomba atomica per evitarlo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il pericolo non per la Terra, ma per la Luna. Il rischio che l’asteroide colpisca la Terra è ormai scampato, ma resta una probabilità non trascurabile — circa il 4% — che 2024 YR4 impatti la Luna nel 2032. Con un diametro stimato di 60 metri, l’oggetto è abbastanza grande da generare una scia di detriti in orbita lunare: senza l’effetto protettivo di un’atmosfera e con la gravità lunare più debole, un impatto potrebbe riempire l’orbita terrestre di frammenti, mettere a rischio satelliti in attività e rappresentare una minaccia anche per la Stazione Spaziale Internazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
