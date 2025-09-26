Asta pubblica con biciclette e monopattini | Abbiamo raccolto 7.280 euro

Trentotoday.it | 26 set 2025

Ha avuto una buona affluenza l’asta pubblica organizzata dal Comune di Trento nei giorni scorsi, tenutasi presso l’area esterna del deposito dell’Ufficio Economato in via Bronzetti, con la quale sono stati raccolti 7.280 euro.Al termine dell’evento sono stati venduti ben 87 lotti su 93. Tra gli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

