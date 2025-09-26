Asta benefica con le caricature di Paglioriti
Un’asta di beneficenza a favore del Centro assistenza San Giovanni. Si tiene domenica a partire dalle 17,30, nella sede del Al Zirqual in via Pellegrini a San Giovanni in Persiceto. Il titolo dell’asta è ‘dei cento Marcolfi, esposti del disegnatore caricaturista persicetano Piero Paglioriti ’. All’asta ci sono le caricature di personaggi persicetani del passato e non solo, che sono stati raccolti in una mostra, e il battitore è il professore di dialetto bolognese Roberto Serra. All’iniziativa partecipano anche alcuni membri della famiglia reale dello storico carnevale di San Giovanni in Persiceto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
