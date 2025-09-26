Assunto per movimentare arredi pesanti ma lavora in nero
L’azienda lo ha ingaggiato per “movimentare arredi pesanti” ma non lo ha mai assunto regolarmente. Questo è quanto emerso da un’ispezione svolta dagli agenti di polizia locale delle Giudicarie di Tione di Trento in un cantiere edile del posto.Immediatamente le forze dell’ordine hanno segnalato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
