Associazione italiana ospedalità privata | una serata tra cultura e convivialità
L'Associazione Italiana Ospedalità Privata del Lazio, guidata dal Presidente Maurizio Pigozzi, ha promosso una serata speciale che ha saputo unire riflessione, cultura e convivialità. L'evento, svoltosi giovedì 25 settembre presso le Officine Farneto, ha rappresentato un'occasione unica per coniugare il valore della condivisione scientifica e professionale con la forza aggregante della musica. Il convegno di apertura ha visto la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo sanitario, istituzionale ed economico, tra cui il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che hanno offerto importanti spunti di riflessione sul futuro della sanità italiana e sul ruolo delle strutture private accreditate. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: associazione - italiana
L’Associazione Italiana Sommelier compie sessant’anni
Associazione italiana giovani avvocati di Lecce: eletti nuovo presidente e consiglio direttivo
a milano nasce aifia, l’associazione italiana formatori di intelligenza artificiale
AIFA APS - Associazione Italiana Famiglie ADHD - facebook.com Vai su Facebook