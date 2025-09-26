Assistenza domiciliare il Tar bacchetta il Comune di Agrigento | stop alla gara

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar Sicilia "stoppa" l’aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare del Comune di Agrigento all’associazione Terra del Sole: la sentenza è stata emessa dalla seconda sezione, presieduta da Federica Cabrini, che ha accolto il ricorso della cooperativa sociale sanitaria Delfino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assistenza - domiciliare

Fondazione ANT, contro i tumori grazie a prevenzione e assistenza domiciliare

Milano: cure palliative, accordo tra Fondazione 'La Pelucca' Onlus e Finisterre per promuovere l'assistenza domiciliare

Dal trasporto sociale all'assistenza domiciliare, programmata la collocazione di risorse aggiuntive

assistenza domiciliare tar bacchettaAssistenza, il Tar accoglie il ricorso dei genitori di un disabile di Montelabbate: il Comune dovrà riesaminare le esigenze della famiglia - ìMONTELABBATE I genitori di un ragazzo disabile ricorrono al Tar contro il Comune di Montelabbate che ammette il ricorso. Riporta msn.com

Disabilità, il Tar bacchetta Regione Lombardia: "Garantire l'assistente esperto in Lis agli alunni sordi" - A ribadirlo è il Tar della Lombardia che torna a pronunciarsi sull'argomento, dopo una serie di sentenze che avevano già ... Riporta milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Assistenza Domiciliare Tar Bacchetta