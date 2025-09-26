Assistenza domiciliare il Tar bacchetta il Comune di Agrigento | stop alla gara
Il Tar Sicilia "stoppa" l’aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare del Comune di Agrigento all’associazione Terra del Sole: la sentenza è stata emessa dalla seconda sezione, presieduta da Federica Cabrini, che ha accolto il ricorso della cooperativa sociale sanitaria Delfino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
