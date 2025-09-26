Assemblea per la sanità | I nodi della Pediatria e della donazione organi

L’Unione sindacale di base convoca un’assemblea pubblica sulla crisi del sistema sanitario territoriale in Lunigiana. L’appuntamento è martedì alle 21 nella sala consiliare del Comune di Aulla. All’incontro sono stati invitati tutti i sindaci. L’ordine del giorno prevede una discussione sull’attivazione del servizio donazioni di organi e tessuti in Lunigiana, la mancanza di un ambulatorio pediatrico per i giorni festivi a rotazione su Fivizzano, Aulla e Pontremoli e il referendum consultivo regionale per un ritorno alle Asl provinciali. "In Lunigiana il servizio di donazione di tessuti e organi non è attivo - scrive USB in una nota - ma c’era stata la promessa che sarebbero stati comunque istituiti un percorso e un protocollo per consentire di non rendere inutile e disattesa la volontà e il diritto dei cittadini alla donazione, che è compresa nei Livelli essenziali dell’assistenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

